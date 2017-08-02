Трамп о новых санкциях: Не потерпим вмешательства

Белый дом официально подтвердил подписание президентом Дональдом Трампом пакета санкций против России, Ирана и Северной Кореи. По этому поводу глава американского государства сделал заявление.

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В частности, Трамп отметил, что США не потерпят вмешательства в свои демократические процессы.

«Америка не позволит вмешательства в наш демократический процесс. Мы вместе с нашими союзниками и друзьями будем противостоять подрывной деятельности и дестабилизации со стороны России, – заявил президент США. – Вот почему, я одобрил новые жесткие санкции в отношении Ирана и Северной Кореи, и ужесточил существующие санкции в отношении России».

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При этом Трамп отметил, что подписанный им закон «содержит существенные изъяны», имея в виду обязательство для президента заранее согласовывать с Конгрессом любое смягчение или отмену санкций.

Трамп считает, что некоторые положения закона и вовсе идут вразрез с конституцией США, однако выполняться они все равно будут.

«Однако, несмотря на эти проблемы, я подписываю этот законопроект во имя национального единства. Он представляет собой волю американского народа видеть, как Россия предпринимает шаги для улучшения отношений с США. Мы надеемся, что наши странами будут сотрудничать по основным глобальным вопросам и эти санкции больше не потребуются», – резюмировал Трамп.

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