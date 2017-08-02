Четыре часа в очереди: В аэропортах Европы водят новые требования

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Seth Wenig / TT NYHETSBYRÅN

Из-за повышенных мер безопасности в аэропортах по всей Европе образовались огромные очереди, пишет Postimees.

В последнее время пассажирам приходится выстаивать почти четырехчасовые очереди в аэропортах в Барселоне, Пальма-де-Майорка, Мадриде, Лиссабоне, Милане и Париж-Орли, передает Financial Times.

Причина заключается в повышении общеевропейских требований к контролю безопасности в аэропортах,

которые должны вступить в силу в странах ЕС в течение ближайших месяцев.

Реклама

Новые требования предусматривают, что все авиапассажиры, которые прибывают или направляются в страны, находящиеся за пределами Шенгенской зоны, должны проходить более тщательный контроль безопасности. Пограничники должны сверить данные всех таких пассажиров с базами данных учреждений безопасности.

Однако связанные с этим задержки пришлись на самое неудачное время - сейчас для многих аэропортов Европы самый активный сезон.

Во многих аэропортах количество запаздывающих рейсов выросло почти троекратно

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, утверждает Европейский союз авиаперевозчиков. Он представляет крупнейшие европейские авиакомпании, в том числе - Ryanair и EasyJet.

В Союзе авиаперевозчиков прогнозируют, что ситуация станет еще хуже потому, что пока не все аэропорты перешли на новые требования. Главную причину проблемы союз видит в том, что страны ЕС направили на работу в аэропорты слишком мало пограничников.

Евросоюз решил ужесточить требования безопасности в аэропортах после того, как несколько стран обратились в Брюссель с рекомендацией усилить пограничный контроль на внешней границе ЕС.

Еще по этой теме
США ужесточают проверку гаджетов в ручной клади

США ужесточают проверку гаджетов в ручной клади

В аэропорту «Рига» ажиотаж. Готовьтесь к очередям!

В аэропорту «Рига» ажиотаж. Готовьтесь к очередям!


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Коммерческий
Коммерческий, Rīga, 700000 EUR
Дом
Дом, Rīga, 180000 EUR
Дом
Дом, Ādaži, 525000 EUR

reklama.vesti.lv

Такое увидишь нечасто: гигантская молния поразила гору Hi-Tech

Такое увидишь нечасто: гигантская молния поразила гору

48-летняя Бледанс прогулялась по Москве, «забыв» бюстгальтер Showbiz

48-летняя Бледанс прогулялась по Москве, «забыв» бюстгальтер

Носков впервые рассказал о своем состоянии после случившегося Showbiz

Носков впервые рассказал о своем состоянии после случившегося

Спиннеры-убийцы: модная игрушка может быть опасна для детей Wo&Men

Спиннеры-убийцы: модная игрушка может быть опасна для детей

Зрелищно: парашютистки установили рекорд при прыжке в вингсьюте Hi-Tech

Зрелищно: парашютистки установили рекорд при прыжке в вингсьюте

Авиация

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Дом
Дом Ķekava
176 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
250 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
SVEŠVALODU GURU
SVEŠVALODU GURU
http://alkoutlet.lv

Темы

 