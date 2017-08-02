Четыре часа в очереди: В аэропортах Европы водят новые требования

Из-за повышенных мер безопасности в аэропортах по всей Европе образовались огромные очереди, пишет Postimees.

В последнее время пассажирам приходится выстаивать почти четырехчасовые очереди в аэропортах в Барселоне, Пальма-де-Майорка, Мадриде, Лиссабоне, Милане и Париж-Орли, передает Financial Times.

Причина заключается в повышении общеевропейских требований к контролю безопасности в аэропортах,

которые должны вступить в силу в странах ЕС в течение ближайших месяцев.

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Новые требования предусматривают, что все авиапассажиры, которые прибывают или направляются в страны, находящиеся за пределами Шенгенской зоны, должны проходить более тщательный контроль безопасности. Пограничники должны сверить данные всех таких пассажиров с базами данных учреждений безопасности.

Однако связанные с этим задержки пришлись на самое неудачное время - сейчас для многих аэропортов Европы самый активный сезон.

Во многих аэропортах количество запаздывающих рейсов выросло почти троекратно

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, утверждает Европейский союз авиаперевозчиков. Он представляет крупнейшие европейские авиакомпании, в том числе - Ryanair и EasyJet.

В Союзе авиаперевозчиков прогнозируют, что ситуация станет еще хуже потому, что пока не все аэропорты перешли на новые требования. Главную причину проблемы союз видит в том, что страны ЕС направили на работу в аэропорты слишком мало пограничников.

Евросоюз решил ужесточить требования безопасности в аэропортах после того, как несколько стран обратились в Брюссель с рекомендацией усилить пограничный контроль на внешней границе ЕС.

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