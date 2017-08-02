Дроны с пивом на пляже прославили Эстонию на весь мир

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Идея эстонского предприятия Cleveron доставлять прохладительные напитки отдыхающим на пляже с помощью дронов оказалась столь необычной, что видео с дронами, проходящими тесты в Вильянди, опубликовали многие мировые СМИ, пишет Postimees.

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Координатор проекта доставки Михкель Ильп пояснил Reuters, что для того, чтобы сделать заказ, достаточно мобильного телефона, передает портал ERR.

«Просто отправляешь SMS, и после того, как сообщение будет доставлено, запускается дрон, который в течение пяти минут доставит прохладительный напиток на пляж», - рассказал Ильп.

Дрон доставит товар в предусмотренный для этого пункт, находящийся в пляжной зоне.

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Однако пока существует препятствие для того, чтобы компания могла выйти на Европейский рынок: Cleveron ждет, когда будут приняты законы, позволяющие предлагать услугу доставки с помощью дрона.

Видео с эстонскими дронами опубликовал и Washington Post:

Видео

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