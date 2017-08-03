Семья сирийских беженцев открыла в Эстонии свой бизнес

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Семья сирийских беженцев, перебравшаяся в Эстонию более года назад, стала первой, кто смог наладить свой быт на новом месте без поддержки опорных лиц. Семья Рихави решила открыть небольшое дело – заняться поставкой продуктов, пишет Postimees.

Уроженец Дамаска – столицы Сирии – Мустафа Рихави отметил, что, по его мнению, неправильно жить на пособия, поэтому они вместе с женой решили зарегистрировать FIE (физическое лицо-предприниматель), чтобы начать свое дело. Несмотря на то, что Мустафа изучает эстонский, журналисты общались с ним на английском языке.

Семья беженцев отметила, что на них произвел сильное впечатление Певческий праздник. Этой весной сын Мустафы Омар окончил первый класс и уже немного говорит по-эстонски. «Учительница много помогала сыну. У него появились друзья», - сказал Мустафа, отметив, что Омар хорошо освоился.

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Когда семья перебралась в Эстонию, они заметили, что, например, в Таллинне ближневосточная кухня была представлена недостаточно.

«Один магазин взял на реализацию сделанный нами хумус. Людям он понравился. Это домашняя кухня, ни в одном супермаркете вы такой не найдете»,

поведал Мустафа, а также отметил, что популярностью пользуются произведенные ими фалафели и куббе.

Для некоторых блюд требуются довольно специфические ингредиенты, найти которые довольно проблематично. «Если я не могу найти что-то в Эстонии, то прошу друзей и Швеции прислать мне недостающие ингредиенты», - поведал Мустафа.

По словам Мустафы, они живут обычной жизнью, хотя переезд дался им нелегко.

Глава семьи рисковал, когда решил перебраться в европейскую страну. «Жизнь моего ребенка и жены зависели от меня, - говорит Мустафа, вспоминая опасную поездку на лодке во время шторма. – Об этом сложно вспоминать. Я даже привязал сына веревкой к себе в целях безопасности. Мы сильно испугались, когда у лодки заглох мотор».

Родственники Мустафы живут по всему свету. «Родители живут в Египте, у них все хорошо. Одна из сестер живет в Ливане, вторая – в Сирии», - сказал Мустафа, который пытается поддерживать связь с родными.

Хвалит образование и Таллинн

Мустафа Рихави всячески хвалит Эстонию. «По сравнению с Сирией Эстония, конечно, более развитая страна. Особенно это касается образования и технологий. Мне очень нравится Таллинн. Тут так спокойно», - сказал он.

По словам Мустафы, он довольно легко завел новые знакомства, так как люди легко идут на контакт. Он отметил, что, например, в Германии к беженцам относятся гораздо хуже.

Как отметил Мустафа, когда люди слышат, что он беженец, то сначала пугаются, но как только узнают его получше – ситуация меняется в лучшую сторону. «Страх вызван неизвестностью», - сказал он.

Глава семьи отметил, что у него есть знакомые как среди эстонцев, так и русских, но бывали у него и конфликтные ситуации, когда, например, незнакомый человек сказал, что ненавидит его, так как, по его мнению, беженец приехал в Европу ради денег. В таких случаях Мустафа обычно рассказывает о том, что происходит в Сирии, показывает фотографии. «А с этим человеком мы помирились, он меня даже в гости позвал», - поведал он.

Но Мустафа не осуждает таких людей, так как у каждого человека может быть свое мнение.

Мечты вернуться домой

Больше всего семья из Дамаска скучает по родине и оставшимся там людям. «Больше всего на свете я хочу однажды вернуться домой. Когда я гуляю по родному Дамаску, то повсюду встречаю знакомых мне людей», - сказал Мустафа. Пока семья планирует пожить в Эстонии и открыть свой магазин.

По мнению Мустафы, участникам сирийского конфликта надо сесть за стол переговоров и уладить все мирным путем. Также глава сирийской семьи считает, что оказавшиеся в Европе беженцы могут получить бесценный опыт, который в будущем им поможет создать на родине более цивилизованное общество.

Руководитель НКО «Эстонская помощь беженцам» Ээро Янсон отметил, что приставленного к семье опорного лица нет, но если у них возникнут какие-то вопросы, они смело могут обращаться к их организации. По словам Янсона, в среднем беженцам требуется помощь опорных лиц на протяжении года.


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