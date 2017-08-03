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Украина уведомила США и все другие страны о том, что все паспорта бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили аннулированы. Об этом в четверг, 3 августа, сообщает «Комсомольская правда в Украине» со ссылкой на информированный источник.

«[Украинский президент Петр] Порошенко разыграл с гражданством Саакашвили хитрую комбинацию. Сразу после подписания указа о лишении гражданства через МИД Украины были уведомлены компетентные органы в США и других странах о том, что у него аннулированы все паспорта. Он физически не может выехать из США — ни в Украину, ни в любую другую страну. Товарищ Саакашвили — в изоляции», — цитирует газета собеседника.

Пр словам источника, ситуация с изоляцией была оформлена так, чтобы Украину не коснулся процесс экстрадиции экс-президента в Грузию. Тбилиси уже заявил, что готов вступить в переговорный процесс с США по данному вопросу.

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1 августа Саакашвили заявил, что собирается вернуться в Киев.

«Я не буду прятаться в США. Я обязательно вернусь в Украину и буду в суде доказывать свою правоту», — отметил он.

Днем ранее министр юстиции Грузии Тея Цулукиани высказала мнение о том, что, как только Саакашвили вернется на Украину, власти начнут процесс его экстрадиции по запросу Тбилиси.

26 июля Порошенко подписал указ о лишении бывшего губернатора Одесской области гражданства. По информации миграционной службы, это случилось из-за того, что политик указал в анкете ложные данные. А именно — скрыл, что против него в Грузии возбуждено уголовное дело.

Саакашвили руководил Одесской областью с мая 2015-го по ноябрь 2016-го, когда президент страны удовлетворил его просьбу об отставке. Порошенко также освободил политика от должности своего советника. С 2004-го по 2013 год Саакашвили занимал пост президента Грузии. На родине против него возбужден ряд уголовных дел. Одно из них — по обвинению в растрате госсредств. Он также объявлен во внутригосударственный розыск.

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