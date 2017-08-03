Саакашвили пугает Порошенко фото с элитой США

 

Фото: TASS/Scanpix

Лишенный украинского гражданства бывший одесский губернатор Михаил Саакашвили напомнил президенту Петру Порошенко о своих друзьях в США.

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На своей странице в Facebook Саакашвили выложил фотографии с американскими и европейскими политиками. На снимках есть президент Дональд Трамп, Джордж Буш, Хиллари Клинтон, Джон Керри, Джон Маккейн, Николя Саркози, Андерс Фог Расмуссен и другие.

«Петр Алексеевич, и меня вы решили закрыть в Америке и сделать в мире персоной нон грата?», - подписал Саакашвили.

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Как пишет Комсомольская правда в Украине, Киев уведомила США и другие страны о том, что все паспорта Саакашвили аннулированы.

«Порошенко разыграл с гражданством Саакашвили хитрую комбинацию. Сразу после подписания указа о лишении гражданства через МИД Украины были уведомлены компетентные органы в США и других странах о том, что у него аннулированы все паспорта. Он физически не может выехать из США - ни в Украину, ни в любую другую страну. Товарищ Саакашвили - в изоляции», - рассказал собеседник издания.

По словам источника, ситуация с изоляцией была оформлена так, чтобы Украину не коснулся процесс экстрадиции экс-президента в Грузию. Тбилиси уже заявил, что готов вступить в переговорный процесс с США по данному вопросу.

Саакашвили получил гражданство Украины согласно указу президента Петра Порошенко 30 мая 2015 года. В тот же день глава украинского государства назначил Саакашвили главой Одесской ОГА.

Но 7 ноября 2016 года Саакашвили заявил об уходе с поста главы Одесской ОГА из-за того, что

«устал от постоянного обмана и коррупции», а также пообещал «начать новый этап борьбы».

О лишении Саакашвили гражданства Украины стало известно 26 июля. Причиной прекращения гражданство называется то, что в документах он не указал заочный арест в Грузии.

Сам политик находится в США и собирался вернуться в Украину. Однако передумал, вероятно в связи с тем, что Грузия ожидает его экстрадиции.

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