Саакашвили пугает Порошенко фото с элитой США

Лишенный украинского гражданства бывший одесский губернатор Михаил Саакашвили напомнил президенту Петру Порошенко о своих друзьях в США.
- Саакашвили стал невыездным сегодня
- В Грузии надеются, что Украина экстрадирует Саакашвили 31 июля 2017 г.
На своей странице в Facebook Саакашвили выложил фотографии с американскими и европейскими политиками. На снимках есть президент Дональд Трамп, Джордж Буш, Хиллари Клинтон, Джон Керри, Джон Маккейн, Николя Саркози, Андерс Фог Расмуссен и другие.
«Петр Алексеевич, и меня вы решили закрыть в Америке и сделать в мире персоной нон грата?», - подписал Саакашвили.
Как пишет Комсомольская правда в Украине, Киев уведомила США и другие страны о том, что все паспорта Саакашвили аннулированы.
«Порошенко разыграл с гражданством Саакашвили хитрую комбинацию. Сразу после подписания указа о лишении гражданства через МИД Украины были уведомлены компетентные органы в США и других странах о том, что у него аннулированы все паспорта. Он физически не может выехать из США - ни в Украину, ни в любую другую страну. Товарищ Саакашвили - в изоляции», - рассказал собеседник издания.
По словам источника, ситуация с изоляцией была оформлена так, чтобы Украину не коснулся процесс экстрадиции экс-президента в Грузию. Тбилиси уже заявил, что готов вступить в переговорный процесс с США по данному вопросу.
Саакашвили получил гражданство Украины согласно указу президента Петра Порошенко 30 мая 2015 года. В тот же день глава украинского государства назначил Саакашвили главой Одесской ОГА.
Но 7 ноября 2016 года Саакашвили заявил об уходе с поста главы Одесской ОГА из-за того, что
«устал от постоянного обмана и коррупции», а также пообещал «начать новый этап борьбы».
О лишении Саакашвили гражданства Украины стало известно 26 июля. Причиной прекращения гражданство называется то, что в документах он не указал заочный арест в Грузии.
Сам политик находится в США и собирался вернуться в Украину. Однако передумал, вероятно в связи с тем, что Грузия ожидает его экстрадиции.Еще по этой теме