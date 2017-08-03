Кровавое побоище в российской воинской части: подрались более 150 контрактников

Массовое побоище контрактников произошло в 473-м окружном учебном центре подготовки младших специалистов (в/ч 31612) в городе Елани Свердловской области, сообщает Ura.ru. По данным источника агентства в Министерстве обороны, стенка на стенку сошлись около сотни солдат из местного Еланского гарнизона и 60 бойцов из Тувы, присланных сюда три месяца назад для прохождения курсов выживания.

14 человек получили ножевые ранения, говорится в сообщении. В пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО) представили другую версию произошедшего.

Судя по всему, ЧП произошло вечером 2 августа. По данным агентства, в последний вечер перед отъездом тувинские бойцы отмечали окончание учебы распитием алкоголя,

вспомнили некие обиды от местных контрактников, вооружились ножами и заточками и атаковали казарму Еланского гарнизона.

В результате ножевые ранения получили 13 местных контрактников и один офицер, которого уже перевезли в госпиталь в Екатеринбург, сообщается в публикации.

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Срочно! Кровавое побоище произошло в учебном центре ЦВО на Урале. Госпитализированы 14 человек

ФОТО С МЕСТА : https://t.co/Tr2RrLItgF pic.twitter.com/aPmtYCDTyB— URA.RU (@ura_ru) 3 августа 2017 г.

«В Еланский учебный центр прибыла большая рабочая группа старших офицеров Центрального военного округа для расследования обстоятельств и причин групповой драки во главе с заместителем командующего ЦВО генерал-лейтенантом Хасаном Калоевым», - рассказал источник Ura.ru.

Однако в пресс-службе ЦВО 3 августа опровергли информацию о массовой драке с применением холодного оружия в этом центре. «2 августа в учебном соединении Центрального военного округа на почве бытового конфликта произошла стычка между военнослужащими-контрактниками, переросшая в драку, - цитирует ТАСС сообщение ведомства. - В ходе конфликта несколько военнослужащих, а также разнимавший контрактников младший офицер получили легкие травмы и ссадины».

«По результатам проведенного в тот же день медицинского освидетельствования всех военнослужащих никаких фактов употребления алкоголя в подразделении не выявлено.

Слухи о якобы использовании конфликтующими контрактниками холодного оружия - абсолютная ложь», - подчеркнули в пресс-службе.

Командование ЦВО вместе с правоохранительными органами проводит разбирательство в связи с этим инцидентом, «все виновные должностные лица будут привлечены к установленной законодательством ответственности», добавили в ведомстве.

Ранее заместитель руководителя организационно-аналитического отдела Военного следственного управления Следственного комитета России по Центральному военному округу Алексей Садовский отказался уточнить подробности произошедшего. «Мы пока никак не комментируем этот инцидент. Как только разберемся в случившемся и это будет не в ущерб делу, мы все расскажем», - цитирует его «Уралинформбюро».

Еланский учебный центр является крупнейшим в России. При этом он снискал дурную славу, в том числе из-за большого количества случаев неуставных отношений, отмечает агентство.

Между тем 3 августа в Свердловскую область прибыл с рабочим визитом министр обороны России Сергей Шойгу. Посетит ли он Елань, пока не ясно.