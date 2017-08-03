Трамп обвинил конгресс в плохих отношениях с РФ

Президент США Дональд Трамп обвинил конгресс в плохих отношения с Россией. Об это он написал в Twitter.

«Наши отношения с Россией находятся на очень опасном низком уровне. Можете благодарить конгресс, тех же людей, которые даже не могут обеспечить нам медицинское страхование», - написал Трамп.

2 августа президент США подписал закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. На сайте Белого дома вышло два заявления Трампа - в одном он критикует закон, а вдругом объясняет, почему все же подписал.

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Так, американский президент считает, что подписанный им законопроект о санкциях содержит неконституционные нормы, но администрация будет его исполнять, исходя из собственных представлений о полномочиях президента.