Муж королевы Елизаветы II уходит на пенсию в 96 лет

Королева в день своего юбилея.
 

Королева в день своего юбилея.. Фото: REUTERS/Scanpix

Встреча с морскими пехотинцами в среду стала последним публичным мероприятием, в котором 96-летний герцог Эдинбургский принял участие в качестве официального представителя британской королевской семьи, сообщает BBC News.

С тех пор как его жена, королева Елизавета II, взошла на престол, принц Филипп на протяжении 65 лет сопровождал ее в официальных поездках и на мероприятиях.

За свою «карьеру» принц Филипп принял участие в общей сложности в 22 218 официальных мероприятиях - не считая тех случаев, когда он сопровождал Елизавету.

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Последним мероприятия принца стала его встреча с британскими военными, вернувшимися с благотворительного марафона на выносливость Global Challenge. Как генерал-капитан королевских морских пехотинцев герцог принял торжественный парад по этому случаю.

В Букингемском дворце уточнили, что хотя с сегодняшнего дня принц Филипп официально «выходит на пенсию», в будущем он по-прежнему может иногда сопровождать свою супругу на любых мероприятиях по собственному выбору.


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