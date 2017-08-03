Скандал в сети: казахская компания «раздела» борт-проводниц

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Mikhail Japaridze/TASS/Scanpix

Житель Алма-Аты Нуркен Рзалиев опубликовал в своем Facebook рекламу казахстанского сервиса Chokotravel, в котором снялись абсолютно голые стюардессы. На это обратила внимание автор Telegram-канала «Женская власть»Залина Маршенкулова.

В своей публикации блогер отметила, что в рекламе неоправданно использовано обнаженное женское тело, и назвала это объективацией. В ролике девушки сообщают зрителю, что тот может попасть на их рейс. После отъезда камеры оказывается, что они абсолютно голые и прикрываются пилотками стюардесс.

В комментариях к публикации Рзалиева пользователи назвали ролик мерзостью, дном и контентом для быдла. Некоторые отметили, что обнаженные женщины, напротив, «встряхнули болотце» и помогут продвижению сервиса.

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