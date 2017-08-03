В Москве суд арестовал мужчину, напавшего на журналиста НТВ

Александра Орлова признали виновным в неповиновении сотрудникам полиции.

Замоскворецкий суд Москвы назначил наказание в виде пяти суток административного ареста за неповиновение сотрудникам полиции Александру Орлову, которого подозревают в нападении на журналиста телеканала НТВ во время празднования Дня ВДВ в парке Горького.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря суда Эмилию Хиль.

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«Орлова признали виновным в неповиновении сотрудникам полиции (ч.1 ст.19.3 КоАП), ему назначено наказание виде пяти суток», – рассказала она.

Ранее сообщалось, что в отношении Орлова расследуется дело по статье Побои. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Как сообщалось ранее 2 июля корреспондент телеканала НТВ Никита Развожаев был избит в парке имени Горького мужчиной в футболке с надписью Оплот, который выкрикивал «Украину захватим», добавляя нецензурные слова.

Оплот – организация, признанная в Украине террористической. Была основана в Харькове в 2010 году. Члены Оплота причастны к проведению и охране множества акций пророссийского характера, которые проводились на территории Украины.

В Харькове оплотовцы участвовал в столкновениях с участниками местного Евромайдана. Кроме того, члены Оплота причастны к неоднократным захватам здания Харьковской ОГА весной 2014 года. Принимали участие в штурмах и захвате мэрии Донецка и Донецкой ОГА.

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