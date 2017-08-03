Удар молнии в сотрудника аэропорта попал на видео

В результате мужчина получил ожоги третьей степени, повреждения мышц и внутримозговое кровоизлияние.

Молния ударила в сотрудника международного аэропорта во Флориде, пишет портал Airlive, сопровождая сообщение видеозаписью происшествия.

Инцидент в американской воздушной гавани произошел в июле, однако известно о нем стало только сейчас. Электрический разряд ударил по самолету в аэропорту и находившемуся рядом с лайнером 21-летнему Остину Данну.

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В результате мужчина получил ожоги третьей степени, повреждения мышц и внутримозговое кровоизлияние. Пострадавший был госпитализирован.

Его выписали из больницы в начале августа, спустя почти две недели после произошедшего.

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