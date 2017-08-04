Главу штаба Навального оштрафовали из-за «агитационного субботника»

Алексей Навальный
 

Алексей Навальный. Фото: Valery Sharifulin/TASS/Scanpix

Симоновский суд Москвы оштрафовал на 300 тысяч рублей Леонида Волкова, главу предвыборного штаба оппозиционера Алексея Навального, за повторное нарушение правил организации и проведения публичного мероприятия (ст. 20.2 КоАП), передает телеканал «Дождь».

Волков был признан виновным из-за его призывов к участию в «агитационном субботнике» 8-9 июля. В протоколе говорится о том, что Волков «организовал» проведение «агитационного субботника» при помощи видеохостинга YouTube. В полиции считают, что распространение предвыборных листовок является «скрытой формой коллективного публичного мероприятия» (цитата по «Медиазона»).

Как отмечают журналисты портала, решение о штрафе Волкова принимал судья Хызыр Муссакаев, который ранее приговорил Волкова к 10 суткам административного ареста после задержания в офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) 26 марта.

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Ранее стало известно о том, что Волков, сам Навальный и координатор московского штаба Николай Ляскин получили повестки в полицию. Всех троих обязали явиться в отделение в четверг, 3 августа, для составления протокола по статье о повторном нарушении правил организации публичного мероприятия.

Волкову еще накануне вручили повестку участковые из ОВД «Даниловский». При этом он затруднился предположить, что послужило основанием для вызова в полицию. «То есть раньше хотя бы формальный повод был понятен: 26 марта, 12 июня. А сейчас-то что? Единственная версия - «агитационный субботник» 8-9 июля? Ну так четыре недели прошло. И потом: это не был митинг, это было агитационное мероприятие», - поделился оппозиционер своими рассуждениями.

Позже Волков сообщил, что повестки пришли действительно в связи с «агитационным уикендом 8-9 июля». «Мэрия Москвы, дескать, посчитала его незаконным массовым мероприятием, а Навального, Ляскина и меня, соответственно, - организаторами этого мероприятия через Youtube. Я говорил об агитационном уикенде много раз в своих эфирах в программе «Штаб» на «Навальный LIVE», Ляскин - в «Кактусе», а Навальный успел сказать всего один раз, вечером 6 июля, как только вышел из спецприемника», - уточнил глава штаба.

В российских городах 8-9 июля прошли «агитационные субботники» в поддержку Навального, приуроченные к выходу оппозиционера из спецприемника после 25 суток административного ареста. Более 130 человек были задержаны полицией в ходе этих мероприятий за раздачу воздушных шариков и листовок с надписью «Навальный 20!8».


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