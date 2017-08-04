Во Франции депутатам парламента запретили брать на работу родственников

Президент Франции Эммануэль Макрон
 

Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: REUTERS/Scanpix

Сегодня Национальное собрание Франции в последнем чтении приняло закон, запрещающий депутатам брать к себе на работу родственников.

Соответствующий документ поддержали 383 парламентариев, и только трое высказались против.

На фоне принятия нового закона глава Франции Эммануэль Макрон выразил надежду, что данные изменения помогут побороть «кумовство» и восстановить веру людей в политику.

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Отмечается, что такие меры были предприняты после предвыборного скандала вокруг трудоустройства жены кандидата в президенты от консерваторов Франсуа Фийона.

Напомним, Фийон попал в финансовый скандал из-за того, что, будучи депутатом, он назначил свою жену Пенелопу помощницей и платил ей зарплату, хотя она не выполняла никакой работы.

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