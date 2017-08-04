Лукашенко требует от белорусов «плодиться и размножаться»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что численность населения страны необходимо довести до 15 миллионов человек. Об этом он сказал в четверг, 3 августа, передает агентство БЕЛТА.

«Главнейшая наша задача, которую не мы, так наши дети должны решить, — 15 миллионов населения. Это экономическая безопасность нашей страны, мощь нашего государства, а она всегда в людях», — заявил Лукашенко.

Он добавил, что в последние годы в стране фиксируется положительная динамика прироста населения. «Необходимо эту динамику не просто сохранить, ее надо увеличить. Беларусь может прокормить 20 миллионов человек», — отметил белорусский лидер, подчеркнув, что

власти страны должны стимулировать рождаемость, обеспечивать людей работой, заботиться о росте их благосостояния.

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Ранее в этот же день Лукашенко потребовал заставить работать 300 тысяч граждан страны. «Как минимум полмиллиона у нас неработающих людей. Из них 200 тысяч мы можем освободить: многодетных, больных, инвалидов, людей, которые, может, и хотят работать, но у них не получается в силу жизненных обстоятельств. Но 300 тысяч где? Мы их должны заставить работать. Вот и вся идеология. Скрывать здесь от народа ничего не надо», — призвал глава государства.

Численность населения Белоруссии составляет 9,5 миллиона человек. В 2016 году она увеличилась на 6 тысяч человек.

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