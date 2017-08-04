Гигантская чайка испортила эфир ведущей

Гигантская чайка попала в кадр во время выпуска прогноза погоды на канадском телевидении, испортив эфир ведущей Саре Джинс Стивенс, передает HuffPost.
Сообщается, что курьезный инцидент произошел на телеканале Breakfast Television, который базируется в Ванкувере.
На заднем плане во время прогноза погоды транслировалась картинка с улицы, однако неожиданно перед объективом оказалась птица.
#ICYMI: When a giant seagull bombards your weather report... @TaraJeanOnline pic.twitter.com/HGeN2hhb1l— Breakfast Television (@BT_Vancouver) August 1, 2017
Ведущая не смогла сдержать смеха из-за увиденного, отметив: «Так, это очень отвлекает».Еще по этой теме