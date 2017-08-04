В индонезийском аэропорту столкнулись два пассажирских самолета

Два пассажирских самолета зацепились крыльями в международном аэропорту Куаланаму города Медан на индонезийском острове Суматра. Об этом пишет газета Straits Times.

Инцидент произошел в четверг, 3 августа, на взлетно-посадочной полосе авиагавани. Лайнер перевозчика Lion Air при приземлении столкнулся с воздушным судном дочерней авиакомпании Wings Air, которое готовилось к отправлению.

Оба лайнера выполняли внутренние рейсы. На борту самолета Lion Air находились 144 пассажира, а в самолете Wings Air — 66 путешественников. Никто из них не пострадал.

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Оба воздушных судна получили повреждения. В результате ЧП работа аэропорта была нарушена примерно на 20 минут.

В конце июля самолет Turkish Airlines столкнулся с воздушным судном казахстанского перевозчика Scat в стамбульском аэропорту. В итоге турецкий лайнер, на борту которого находились около 300 человек, получил повреждения хвостовой части.