В индонезийском аэропорту столкнулись два пассажирских самолета

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Два пассажирских самолета зацепились крыльями в международном аэропорту Куаланаму города Медан на индонезийском острове Суматра. Об этом пишет газета Straits Times.

Инцидент произошел в четверг, 3 августа, на взлетно-посадочной полосе авиагавани. Лайнер перевозчика Lion Air при приземлении столкнулся с воздушным судном дочерней авиакомпании Wings Air, которое готовилось к отправлению.

Оба лайнера выполняли внутренние рейсы. На борту самолета Lion Air находились 144 пассажира, а в самолете Wings Air — 66 путешественников. Никто из них не пострадал.

Реклама

Оба воздушных судна получили повреждения. В результате ЧП работа аэропорта была нарушена примерно на 20 минут.

В конце июля самолет Turkish Airlines столкнулся с воздушным судном казахстанского перевозчика Scat в стамбульском аэропорту. В итоге турецкий лайнер, на борту которого находились около 300 человек, получил повреждения хвостовой части.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Земля
Земля, Ādaži, 698978 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Rīga, 700000 EUR
Квартира
Квартира, Baltezers, 400000 EUR

reklama.vesti.lv

В Риге выставка Александра Васильева «Детский мир. XVIII-XX век» Wo&Men

В Риге выставка Александра Васильева «Детский мир. XVIII-XX век»

Модный показ новинок NóLó: выразительно и сексуально! Wo&Men

Модный показ новинок NóLó: выразительно и сексуально!

Голые казахстанские стюардессы вызвали споры в Сети Wo&Men

Голые казахстанские стюардессы вызвали споры в Сети

Ученые удалили из ДНК человека ген, отвечающий за заболевание Hi-Tech

Ученые удалили из ДНК человека ген, отвечающий за заболевание

31-летняя девушка, родившаяся без руки, успешно штурмует мир мод Wo&Men

31-летняя девушка, родившаяся без руки, успешно штурмует мир мод

За рубежом

Авиация

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Дом
Дом Vecumnieku pag.
35 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Jūrmala
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
CEĻU PROJEKTĒTĀJU
CEĻU PROJEKTĒTĀJU
EKSPORTA MENEDŽERI
EKSPORTA MENEDŽERI
IEPIRKUMU SPECIĀLISTU/-I
IEPIRKUMU SPECIĀLISTU/-I
BUSINESS SUPPORT SPECIALIST
BUSINESS SUPPORT SPECIALIST

Темы

 