Узнай, кто зарабатывает по 500-600 евро в день и больше

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Портал сравнения зарплат Wagelndicator, который сравнивает зарплаты по всему миру, присматривает и доходами политических лидеров. По данным портала, ежемесячные доходы президента Эстонии Керсти Кальюлайд находятся на одном уровне с доходами канцлера Германии Ангелы Меркель.

Годовой доход Кальюлайд на государственной службе портал рассчитал в размере 206 400 евро, то есть 17 200 евро в месяц, 3969 евро в неделю и 565 евро в день, пишет Äripäev.

Ангела Меркель, по подсчетам портала, в год получает 225 840 евро, то есть 18 820 евро ежемесячно, 4343 евро в неделю и 619 евро в день.

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Кальюлайд, согласно подсчетам, обошла лидеров России Владимира Путина и Дмитрия Медведева,

чей официальный ежемесячный доход составляет соответственно 10 270 и 10 231 евро.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Зарплаты других глав государств опубликованы ЗДЕСЬ

Пару недель назад Postimees писал, что по некоторым данным, Путин может являться самым богатым человеком в мире, чье имущество спекулятивно оценивается в сумму до 200 миллиардов долларов. У него тайно могут быть во владении дворцы, виллы и охотничьи домики, не говоря о яхтах, самолетах и так далее.

Бывший советник Кремля Сергей Пугачев говорил, что в России нет ничего, что не принадлежало бы Путину. Сам глава государство утверждал, что ему принадлежит лишь маленькая квартира, гараж и кусок земли в 1500 квадратных метров.

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