Навальному продлили испытательный срок до конца 2020 года

 

Фото: Yegor Aleyev/TASS/Scanpix

Причиной продления называется административное нарушение за организацию «скрытой формы публичного мероприятия».

Симоновский суд Москвы продлил российскому оппозиционеру Алексею Навальному испытательный срок на один год - до 30 декабря 2020 года. Об этом в Twitter сообщает пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

Навального дважды приговаривали к условному лишению свободы. В феврале этого года он получил пять лет условно по делу об организации присвоения или растраты 16,5 миллиона рублей предприятия Кировлес, ему был назначен испытательный срок в полтора года.

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В 2014 году политик получил 3,5 года лишения свободы условно по делу о мошенничестве в отношении компании Ив Роше Восток; испытательный срок для него составил пять лет - до конца 2019 года.

О продлении испытательного срока ходатайствовала Федеральная служба исполнения наказаний, которая отметила, что Навальный привлекался к административной ответственности за нарушения на массовых акциях.

Если в течение испытательного срока Навальный совершит правонарушение, его могут отправить отбывать наказание в колонию.

Последнее решение о привлечении Навального к административной ответственности было вынесено тем же Симоновским судом накануне, 3 августа. Политику назначили штраф 300 тысяч рублей за организацию «скрытой формы публичного мероприятия».

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