Навальному продлили испытательный срок до конца 2020 года

Причиной продления называется административное нарушение за организацию «скрытой формы публичного мероприятия».

Симоновский суд Москвы продлил российскому оппозиционеру Алексею Навальному испытательный срок на один год - до 30 декабря 2020 года. Об этом в Twitter сообщает пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

Навального дважды приговаривали к условному лишению свободы. В феврале этого года он получил пять лет условно по делу об организации присвоения или растраты 16,5 миллиона рублей предприятия Кировлес, ему был назначен испытательный срок в полтора года.

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В 2014 году политик получил 3,5 года лишения свободы условно по делу о мошенничестве в отношении компании Ив Роше Восток; испытательный срок для него составил пять лет - до конца 2019 года.

О продлении испытательного срока ходатайствовала Федеральная служба исполнения наказаний, которая отметила, что Навальный привлекался к административной ответственности за нарушения на массовых акциях.

Если в течение испытательного срока Навальный совершит правонарушение, его могут отправить отбывать наказание в колонию.

Последнее решение о привлечении Навального к административной ответственности было вынесено тем же Симоновским судом накануне, 3 августа. Политику назначили штраф 300 тысяч рублей за организацию «скрытой формы публичного мероприятия».

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