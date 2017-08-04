В Испании перевернулся автобус: 26 пострадавших

Сегодня ночью в центральной части Испании в городе Вальдепеньясе перевернулся пассажирский автобус, в котором находились 26 человек, передает местное издание La Vanguardia.
В результате ДТП пострадали все 25 пассажиров и водитель автобуса. Пострадавшими оказались лица в возрасте от 16 до 57 лет. Их доставили в больницы.
Четыре человека остались в больнице для дальнейшего наблюдения. Остальные покинули медучреждение после оказанной помощи.
На место происшествия работали экстренные службы, Национальная гвардия Испании и врачи.Еще по этой теме