Авиакатастрофа в детском лагере в Швейцарии: погиб пилот и двое подростков

"Piper PA28" avarēja Aerokluba nometnē Šveices Graubindenes kantonā
 

"Piper PA28" avarēja Aerokluba nometnē Šveices Graubindenes kantonā. Фото: AFP/Scanpix

В Швейцарии в результате авиакатастрофы в летнем лагере погибли два 14-летних подростка и пилот. Еще один подросток, по словам полиции, получил тяжелые травмы.

Увеселительный полет на одномоторном самолете предложил швейцарский аэроклуб. Полиция начала расследование по следам авиакатастрофы, произошедшей в гористом кантоне Граубюнден.

По словам представителя аэроклуба Ива Буркхардта, полет должен был стать кульминационным моментом недельного пребывания детей в лагере. Он добавил, что клуб сотрудничает с летним лагерем уже 35 лет.

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Рухнувший самолет был модели Piper PA28, которую иногда используют для обучения пилотов.

За штурвалом был опытный летчик, до катастрофы он уже совершил сегодня полет с детьми из лагеря, отметили в пресс-службе местной полиции.

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