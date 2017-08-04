Ilustratīvs foto
 

Ilustratīvs foto. Фото: Edijs Pālens / LETA

В странах Европы наблюдается рекордная жара за последнее десятилетие – в некоторых регионах температура поднялась до 42°С.

Власти сразу нескольких стран предостерегают людей об опасности для здоровья, поскольку рекордные погодные условия этой недели сохраняются на континенте.

Так, высокая температура в Италии вызвала лесные пожары, а десятки больших и малых городов готовятся к встрече со стихией исходя из предостережений министерств здравоохранения и чрезвычайных ситуаций.

Реклама

В Италии сейчас температура превышает средний показатель на 10 градусов. На Сицилии на этой неделе столбик термометра поднялся до 42°С. Такую температуру вызвали воздушные массы из Африки, которые двигались через Средиземное море.

В ближайшие дни ожидают высокую температуру в Центральной Европе и на Балканах. Ожидается, что жара продлится как минимум до следующего понедельника, сообщает Meteoalarm. Предупреждения должны разослать в 26 крупных европейских городов.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Земля
Земля, Ādaži, 29000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 26800 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Ādaži, 950000 EUR

reklama.vesti.lv

Модный показ новинок NóLó: выразительно и сексуально! Wo&Men

Модный показ новинок NóLó: выразительно и сексуально!

Экс-возлюбленная Баскова наконец раскрыла причины их разрыва Showbiz

Экс-возлюбленная Баскова наконец раскрыла причины их разрыва

Древний спиннер назвали причиной краха шумерских государств Hi-Tech

Древний спиннер назвали причиной краха шумерских государств

Кто бы мог подумать?! Принцу Уильяму стыдно за свою жену Wo&Men

Кто бы мог подумать?! Принцу Уильяму стыдно за свою жену

63 000 человек отменили предварительные заказы на новую Tesla Hi-Tech

63 000 человек отменили предварительные заказы на новую Tesla

Погода

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Vecumnieku pag.
35 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
BIZNESA ATBALSTA SPECIĀLISTES/-A ...
BIZNESA ATBALSTA SPECIĀLISTES/-A ...
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I
СПЕЦИАЛИСТА ПО ПРОДАЖАМ
СПЕЦИАЛИСТА ПО ПРОДАЖАМ
PROJEKTU VADĪTĀJUS/-AS
PROJEKTU VADĪTĀJUS/-AS

Темы

 