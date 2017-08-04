В странах Европы наблюдается рекордная жара за последнее десятилетие – в некоторых регионах температура поднялась до 42°С.

Власти сразу нескольких стран предостерегают людей об опасности для здоровья, поскольку рекордные погодные условия этой недели сохраняются на континенте.

Так, высокая температура в Италии вызвала лесные пожары, а десятки больших и малых городов готовятся к встрече со стихией исходя из предостережений министерств здравоохранения и чрезвычайных ситуаций.

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В Италии сейчас температура превышает средний показатель на 10 градусов. На Сицилии на этой неделе столбик термометра поднялся до 42°С. Такую температуру вызвали воздушные массы из Африки, которые двигались через Средиземное море.

В ближайшие дни ожидают высокую температуру в Центральной Европе и на Балканах. Ожидается, что жара продлится как минимум до следующего понедельника, сообщает Meteoalarm. Предупреждения должны разослать в 26 крупных европейских городов.