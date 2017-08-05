В России прокомментировали новые санкции ЕС

Кремль
 

Кремль. Фото: AP/Scanpix

Россия может ввести ответные меры на решение Евросоюза о введении новых санкций против РФ из-за поставки турбин Siemens в Крым. Ответственность за возможные последствия и издержки будет полностью лежать на руководстве ЕС и Германии. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

«Решение Брюсселя о включении в санкционный список ЕС ряда российских должностных лиц и фирм в качестве ответной меры за якобы «нелегитимную» поставку в Крым газовых турбин концерна «Сименс» вызывает глубокое сожаление. Рассматриваем этот шаг, предпринятый по инициативе Берлина, как недружественный и необоснованный», – говорится в сообщении.

Российские дипломаты считают, что новые санкции «прямо противоречат как международному праву, так и принципам международных отношений в целом».

Реклама

«Ответственность за это решение, включая возможные хозяйственные издержки Siemens и других германских, а также европейских компаний, работающих в России, целиком и полностью ложится на сторону ЕС и правительство Германии. Причины введения новой порции рестриктивных мер в отношении нашей страны считаем абсолютно надуманными и оставляем за собой право на ответные меры», – добавили в МИД РФ.

Как сообщал Корреспондент.net, сегодня Евросоюз ввел санкции против России из-за поставок турбин в Крыму. Под санкции попали замглавы Минэнерго РФ Андрей Черезов, глава отдела министерства Евгений Грабчак, руководитель компании Технопромэкспорт Сергей Топор-Гилка.

В числе компаний, в отношении которых ввели ограничения, оказались две одноименные компании Технопромэкспорт и Интеравтоматика – партнеры Siemens в России.

Скандал вокруг Siemens разгорелся в начале июля, когда Reuters сообщил о немецких турбинах, которые изначально строились для Тамани, но попали на аннексированный полуостров.

Немецкий концерн обвинил Россию в несоблюдении условий договора и подала иск в Арбитражный суд Москвы. Кремль настаивает, что в Крым прибыло «российское оборудование, собранное из российских комплектующих».

Помимо разрыва лицензионного соглашения с российскими компаниями, Siemens заявил о выходе из числа акционеров компании Интеравтоматика, в которой немецкой компании принадлежит около 46 процентов.

28 июля в России признали факт модернизации турбин Siemens и их поставки в Крым.

Еще по этой теме
Опрос: Россияне не хотят отмены санкций

Опрос: Россияне не хотят отмены санкций

СМИ: ЕС подготовил новые санкции против России из-за Siemens

СМИ: ЕС подготовил новые санкции против России из-за Siemens


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Земля
Земля, Sigulda, 24400 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Rīga, 590 EUR
Дом
Дом, Viesītes pag., 99900 EUR

reklama.vesti.lv

Древний спиннер назвали причиной краха шумерских государств Hi-Tech

Древний спиннер назвали причиной краха шумерских государств

В Латвии можно будет наблюдать частичное затмение Луны Hi-Tech

В Латвии можно будет наблюдать частичное затмение Луны

Вера Брежнева намекнула на проблемы в личной жизни Showbiz

Вера Брежнева намекнула на проблемы в личной жизни

63 000 человек отменили предварительные заказы на новую Tesla Hi-Tech

63 000 человек отменили предварительные заказы на новую Tesla

ФОТО: Такой представляли люди XIX века жизнь в 2000 году Hi-Tech

ФОТО: Такой представляли люди XIX века жизнь в 2000 году

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
250 000 EUR
Дом
Дом Vecumnieku pag.
35 000 EUR
Дом
Дом Ķekava
176 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
OFFICE ADMINISTRATOR - RECEPTI ...
OFFICE ADMINISTRATOR - RECEPTI ...
OFISA ADMINSTRATORS/-E - SEKR ...
OFISA ADMINSTRATORS/-E - SEKR ...
EXECUTIVE ASSISTANT
EXECUTIVE ASSISTANT
BIZNESA ATBALSTA SPECIĀLISTES/-A ...
BIZNESA ATBALSTA SPECIĀLISTES/-A ...

Темы

 