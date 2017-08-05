В России прокомментировали новые санкции ЕС

Россия может ввести ответные меры на решение Евросоюза о введении новых санкций против РФ из-за поставки турбин Siemens в Крым. Ответственность за возможные последствия и издержки будет полностью лежать на руководстве ЕС и Германии. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

«Решение Брюсселя о включении в санкционный список ЕС ряда российских должностных лиц и фирм в качестве ответной меры за якобы «нелегитимную» поставку в Крым газовых турбин концерна «Сименс» вызывает глубокое сожаление. Рассматриваем этот шаг, предпринятый по инициативе Берлина, как недружественный и необоснованный», – говорится в сообщении.

Российские дипломаты считают, что новые санкции «прямо противоречат как международному праву, так и принципам международных отношений в целом».

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«Ответственность за это решение, включая возможные хозяйственные издержки Siemens и других германских, а также европейских компаний, работающих в России, целиком и полностью ложится на сторону ЕС и правительство Германии. Причины введения новой порции рестриктивных мер в отношении нашей страны считаем абсолютно надуманными и оставляем за собой право на ответные меры», – добавили в МИД РФ.

Как сообщал Корреспондент.net, сегодня Евросоюз ввел санкции против России из-за поставок турбин в Крыму. Под санкции попали замглавы Минэнерго РФ Андрей Черезов, глава отдела министерства Евгений Грабчак, руководитель компании Технопромэкспорт Сергей Топор-Гилка.

В числе компаний, в отношении которых ввели ограничения, оказались две одноименные компании Технопромэкспорт и Интеравтоматика – партнеры Siemens в России.

Скандал вокруг Siemens разгорелся в начале июля, когда Reuters сообщил о немецких турбинах, которые изначально строились для Тамани, но попали на аннексированный полуостров.

Немецкий концерн обвинил Россию в несоблюдении условий договора и подала иск в Арбитражный суд Москвы. Кремль настаивает, что в Крым прибыло «российское оборудование, собранное из российских комплектующих».

Помимо разрыва лицензионного соглашения с российскими компаниями, Siemens заявил о выходе из числа акционеров компании Интеравтоматика, в которой немецкой компании принадлежит около 46 процентов.

28 июля в России признали факт модернизации турбин Siemens и их поставки в Крым.

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