Треть россиян cчитает, что Госдума не нужна

Российская Госдума
 

Российская Госдума. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

30% участников опроса фонда «Общественное мнение»полагают, что без Госдумы РФ можно обойтись. 61% считают ее нужным и необходимым органом власти, сообщает «Интерфакс».

Лишь 26% россиян внимательно относятся к информации о работе Госдумы, а 68% не испытывают к ней особого интереса.

11% считает, что седьмой созыв работает лучше, чем предыдущий; 9% думают иначе. Чуть менее половины (45%) не заметили особенной разницы, около трети (36%) затруднились с ответом.

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По мнению каждого десятого (11%), большинство депутатов Госдумы справляются со своими обязанностями отлично или хорошо.

Каждый третий (33%) считает их работу удовлетворительной. Негативные оценки дают 43% респондентов, а у 14% нет ответа.

Назвать фамилию Вячеслава Володина, который занимает сейчас пост председателя Госдумы, смогли лишь 13% россиян. Каждый десятый (9%) дал неверный ответ, а большинство россиян (78%) затруднились ответить.

Имя депутата от своего одномандатного избирательного округа помнят 78% россиян, не помнят - 15%.

Опрос проведен 22-23 июля среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ.

Лидеры рейтинга доверия россиян - Путин, Шойгу, Жириновский

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил на своем сайте накануне, 3 августа, электоральные рейтинги партий, рейтинги доверия политикам, оценки деятельности государственных институтов.

Электоральный рейтинг «Единой России» в течение июля находился в пределах 47,9%-50,6%, в последнюю неделю месяца среднее значение составило 50,3%.

Среди других парламентских партий по данным за четыре недели также не зафиксировано серьезных изменений. По данным за 24-30 июля уровень декларируемой поддержки партии ЛДПР составил 11,1%, КПРФ - 9,1%, «Справедливой России» - 5,0%.

Около половины опрошенных доверяют Владимиру Путину, в последнюю неделю - 50,4%. На второй строчке Сергей Шойгу (15,7% по данным 24-30 июля), а третью по итогам последней недели занял Владимир Жириновский (13,6%).

При этом Жириновский по-прежнему возглавляет «антирейтинг» по уровню недоверия: около четверти (25,9%) респондентов не доверили бы Жириновскому решение важных государственных вопросов. Доверие к Алексею Навальному остается на уровне 1%.

Напомним, что опрос, проведенный перед выборами в Госдуму, показал, что россияне мало верят в отечественную демократию и ходят на выборы по инерции. Число россиян, которые ходят голосовать на выборах из чувства гражданского долга, неуклонно снижается в последнее десятилетие.



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