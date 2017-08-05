США объявили ООН о выходе из Парижского соглашения

Дональд Трамп
 

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Scanpix

Госдеп сообщил, что США официально уведомили ООН о намерении выйти из Парижского соглашения по климату в соответствии с заложенными в нем условиями.

«США в качестве участника Парижского соглашения подали сообщение в ООН о намерении выйти из него, как только это будет возможно в соответствии с условиями Соглашения», − говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что Вашингтон открыт для обсуждения возможности снова войти в соглашение, если для американской стороны будут созданы «благоприятные условия».

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«Соединенные Штаты поддерживают сбалансированный подход к климатической политике, который снижает выбросы в атмосферу, а также способствует экономическому росту и обеспечению энергетической безопасности. Мы будем продолжать сокращать выбросы парниковых газов за счет инноваций и технологических достижений», − заявили в Госдепе.

Также указано, что США продолжат принимать участие в различных международных климатических конференциях, для того, чтобы обеспечить защиту своих интересов и осведомленность администрации в этой сфере.

Напомним, в начале июня Трамп объявил, что США выходят из Парижского соглашения по климату, которое определяет план действий по сдерживанию глобального потепления. Американский лидер объяснил, что соглашение экономически невыгодно для страны.

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