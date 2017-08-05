США представили новые санкции против КНДР

США представили в Совбезе ООН резолюцию по санкциям против КНДР, сообщает Reuters.

Документ предполагает полный запрет на экспорт угля, железной руды, свинцовой руды и морепродуктов из Северной Кореи. В целом экспорт КНДР, который составляет три миллиарда долларов, планируют уменьшить на треть.

По данным анонимного дипломатического источника агентства, существует уверенность, что Россия и Китай поддержат инициативу США.

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Проект также предполагает запрет на увеличение числа рабочей силы из Северной Кореи в других государствах, создание новых совместных предприятий с КНДР и инвестиции в уже созданные.

Кроме того, в случае принятия проекта все счета Банка внешней торговли КНДР будут заморожены, а северокорейским морским судам, нарушившим резолюции ООН, будет запрещен вход в порты всех государств.

Голосование по проекту резолюции США должно состояться в субботу, 5 августа.

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