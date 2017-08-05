В России на алмазодобывающей шахте произошел прорыв воды, 8 человек числятся пропавшими

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

С подтопленной алмазодобывающей шахты в российской Якутии подняли на поверхность одного из девяти разыскиваемых горняков, сообщают в субботу, 5 августа, СМИ.

Спасенный мужчина ранее самостоятельно вышел на связь, сейчас он находится в реанимации.

По последним данным, еще восемь шахтеров остаются в руднике, где накануне произошел прорыв воды из карьера. На момент аварии в шахте находились 142 человека, двое из поднятых на поверхность получили легкие травмы.

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Местные власти надеются найти людей живыми, поскольку, как сообщается, уровень воды в шахте не поднимается, системы вентиляции и энергоснабжения работают нормально. Поисково-спасательная операция продолжается.

Российские силовики начали проверку из-за возможного нарушения правил безопасности при проведении горных работ.

Руководство горно-обогатительного комбината, которому подчиняется рудник, сообщило, что шахта не является аварийной, однако за 8 лет работы ее подземной части произошло 6 аварий, в результате чего два человека погибли и шестеро были ранены.

Днем в пятницу, 4 августа, принадлежащую компании «Алроса» шахту затопило 270 тысячами кубометров грунтовых вод. На поверхность были подняты 142 горняка, судьба девятерых остается неизвестной. Предполагаемой причиной затопления якутского рудника мог быть технологический сбой в резервуаре хранения воды.


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