Порошенко совершил полет на истребителе МиГ-29

МиГ-29/иллюстративное фото. Фото: Marina Lystseva/TASS/Scanpix

Сегодня президент Украины Петр Порошенко осуществил перелет на боевом истребителе МиГ-29 40-й бригады тактической авиации на месте второго пилота с аэродрома в городе Васильков в Киевской области на военный аэродрома в селе Гавришовка Винницкой области.