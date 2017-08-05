Порошенко совершил полет на истребителе МиГ-29

Сегодня президент Украины Петр Порошенко осуществил перелет на боевом истребителе МиГ-29 40-й бригады тактической авиации на месте второго пилота с аэродрома в городе Васильков в Киевской области на военный аэродрома в селе Гавришовка Винницкой области.
Об этом сообщает пресс-служба главы государста.
По прибытию президент поздравил военных летчиков с Днем Воздушных сил вооруженных сил Украины, вручил государственные награды летчикам и передал им знамена.
Главе государства также были продемонстрированы показательные пролеты военных самолетов (были задействованы АН-26, Л-39, СУ-24М, МиГ-29, Ил-76МД и Су-27) и выполнение учебно-тренировочных упражнений парашютистами.
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