Порошенко совершил полет на истребителе МиГ-29

МиГ-29/иллюстративное фото
 

МиГ-29/иллюстративное фото. Фото: Marina Lystseva/TASS/Scanpix

Сегодня президент Украины Петр Порошенко осуществил перелет на боевом истребителе МиГ-29 40-й бригады тактической авиации на месте второго пилота с аэродрома в городе Васильков в Киевской области на военный аэродрома в селе Гавришовка Винницкой области.

Об этом сообщает пресс-служба главы государста.

По прибытию президент поздравил военных летчиков с Днем Воздушных сил вооруженных сил Украины, вручил государственные награды летчикам и передал им знамена.

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Главе государства также были продемонстрированы показательные пролеты военных самолетов (были задействованы АН-26, Л-39, СУ-24М, МиГ-29, Ил-76МД и Су-27) и выполнение учебно-тренировочных упражнений парашютистами.

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