Пентагон запретил использование китайских дронов

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Армия США запретила своим военным использовать беспилотники, изготовленные китайской компанией DJI из-за обнаруженных киберуязвимостей, передает Reuters.

Разосланная армейская записка всех БПЛА и систем, использующих элементы программного обеспечения DJI. Она требует от военнослужащих прекратить любое использование, удалить все настройки, извлечь батареи и средства накопления данных и сдать оборудование в безопасное место до дальнейших указаний, – говорится в сообщении.

Отмечается, что дроны DJI наиболее широко используются армией США среди готового оборудования такого типа.

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В DJI заявили, что «удивлены и разочарованы» решением США, и назвали ограничения «неоправданными». В компании отметили, что с ними не проводились консультации и выразили готовность работать над решением проблем, которые беспокоят Пентагон.

Компания DJI контролирует около 70% мирового коммерческого рынка БПЛА. Аналитики Goldman Sachs оценивают общий объем рынка, в том числе и военный, на ближайшие пять лет на сумму более 100 млрд долларов.

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