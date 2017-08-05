Спасательный вертолет разбился в Альпах при попытке эвакуировать альпиниста

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Спасательный вертолет потерпел крушение в австрийских Альпах сразу после эвакуации альпиниста. Хотя машина сильно ударилась о горный хребет, все люди на борту — пилот, спасатель, скалолаз и медик — остались живы. Об этом сообщает The Telegraph.

Инцидент произошел на горе Гросглоккнер, самой высокой в Австрии (3798 метров). Как отмечает издание, альпинист попросил о помощи из-за того, что почувствовал боли в сердце при восхождении. Прибывший вертолет успешно взял его на борт, но после взлета пилот потерял управление — воздушное судно завертелось в воздухе и рухнуло на скалы.

Скалолаз с соседней вершины снял происходящее на камеру. Альпиниста с сердечными болями вскоре удалось пересадить в другой вертолет и доставить в больницу.

Реклама

Youtube

Еще по этой теме
В Турции затонуло судно с туристами: есть жертвы

В Турции затонуло судно с туристами: есть жертвы

В Абхазии разбился самолет с туристами из России

В Абхазии разбился самолет с туристами из России


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 65000 EUR
Земля
Земля, Jūrmala, 67000 EUR
Квартира
Квартира, Liepāja, 34000 EUR

reklama.vesti.lv

«Чудо с ямочками»: Игорь Николаев показал подросшую дочку Wo&Men

«Чудо с ямочками»: Игорь Николаев показал подросшую дочку

Голые казахстанские стюардессы вызвали споры в Сети Wo&Men

Голые казахстанские стюардессы вызвали споры в Сети

СМИ назвали претендента на место Малахова в "Пусть говорят" Showbiz

СМИ назвали претендента на место Малахова в "Пусть говорят"

Мастерски «дающий пять» кот позабавил Интернет Wo&Men

Мастерски «дающий пять» кот позабавил Интернет

ФОТО: Латвийская певица сыграла в теннис с Дмитрием Харатьяном Showbiz

ФОТО: Латвийская певица сыграла в теннис с Дмитрием Харатьяном

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
250 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Дом
Дом Ķekava
176 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
BŪVINŽENIERI
BŪVINŽENIERI
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS

Темы

 