Спасательный вертолет разбился в Альпах при попытке эвакуировать альпиниста

Спасательный вертолет потерпел крушение в австрийских Альпах сразу после эвакуации альпиниста. Хотя машина сильно ударилась о горный хребет, все люди на борту — пилот, спасатель, скалолаз и медик — остались живы. Об этом сообщает The Telegraph.

Инцидент произошел на горе Гросглоккнер, самой высокой в Австрии (3798 метров). Как отмечает издание, альпинист попросил о помощи из-за того, что почувствовал боли в сердце при восхождении. Прибывший вертолет успешно взял его на борт, но после взлета пилот потерял управление — воздушное судно завертелось в воздухе и рухнуло на скалы.

Скалолаз с соседней вершины снял происходящее на камеру. Альпиниста с сердечными болями вскоре удалось пересадить в другой вертолет и доставить в больницу.

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