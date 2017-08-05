Американская полиция проводит расследование по факту взрыва около мечети в пригороде города Миннеаполис, данных о пострадавших не поступало, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Инцидент произошел в субботу в городе Блумингтон, который находится в 16 километрах к югу от центра Миннеаполиса. В расследовании участвуют представители ФБР и управления по контролю за оборотом алкоголя, табачных изделий, огнестрельного оружия и взрывчатых материалов.

Причины происшествия пока не установлены. Обстоятельства инцидента уточняются.

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По данным местных СМИ, взрыв произошел около пяти утра по местному времени (примерно в 13:00 по Киеву).

Как передает телеканал CBS Minnesota со ссылкой на очевидцев, неизвестный бросил бомбу в окно мусульманского центра, после чего скрылся на грузовике. В здании возникли пожар и задымление.