В автокатастрофе погибла экс-депутат Верховной Рады Украины

Бывший народный депутат от Партии регионов Ирина Бережная погибла в автокатастрофе, авария произошла утром в субботу на побережье Адриатического моря между Италией и Хорватией, сообщают СМИ.

Водитель, который вез Бережную с восьмилетней дочерью, скорее всего, не справился с управлением, и машина вылетела с серпантина.

Экс-депутат и водитель погибли на месте. Дочь Бережной получила незначительные травмы. Она сидела сзади в автокресле, была пристегнута.

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Смерть Бережной уже подтвердила другой бывший нардеп от ПР Елена Бондаренко в своем Facebook. «Да, это правда. Ирочка на небесах...,» - написала Бондаренко.

Экс-министр юстиции Елена Лукаш тоже подтвердила смерть Бережной в ДТП.

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