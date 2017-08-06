В Берлине возле Рейхстага задержали зигующих китайцев

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Туристов из Поднебесной обвинили в «использовании символики запрещенных организаций».

Полиция Берлина задержала в центре города двух китайских туристов, демонстрировавших нацистские приветствия возле здания немецкого парламента. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, мужчины в возрасте 36 и 49 лет позировали у Рейхстага с нацистскими жестами и фотографировали друг друга на мобильные телефоны.

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Туристов из Поднебесной обвинили в «использовании символики запрещенных организаций». Они были отпущены после выплаты залога в 500 евро за каждого.

Напомним, параграф 86а Уголовного кодекса Германии запрещает использование на территории ФРГ нацистской символики, включая флаги и гербы Третьего Рейха, а также формы приветствия фашистского режима.

Ранее на аукцион в Великобритании выставили редкий экземпляр книги Адольфа Гитлера Mein Kampf («Майн кампф») с автографом автора.


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