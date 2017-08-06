Трамп поблагодарил Россию и Китай за позицию по санкциям против КНДР

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Президент США Дональд Трамп признателен России и Китаю за поддержку резолюции об ужесточении санкционного режима в отношении Северной Кореи в Совете Безопасности ООН. Об этом сказано в распространенном заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, сообщает ТАСС.

«Президент Трамп признателен России и Китаю за сотрудничество при обеспечении прохождения этой резолюции. Он продолжит работу с союзниками и партнерами с целью усиления дипломатического и экономического давления на КНДР, чтобы прекратить ее угрожающее и дестабилизирующее поведение», — говорится в заявлении.

Ранее в субботу Совет безопасности ООН единогласно принял резолюцию, ужесточающую санкции в отношении КНДР. Отныне Северной Корее запрещено экспортировать уголь, железо, свинец и морепродукты. Счета Банка внешней торговли КНДР заморожены, северокорейским морским судам, нарушавшим резолюции ООН, запрещен вход в порты всех государств.

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Предложение ввести новые санкции против Северной Кореи поступило из США. В Вашингтоне объяснили это ответной реакцией на запуски Пхеньяном межконтинентальных баллистических ракет.

29 июля КНДР подтвердила запуск баллистической ракеты «Хвасон-14». Северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что испытание не представляло угрозы для соседних государств, однако является «строгим предупреждением для США». 4 июля Россия и Китай выступили с совместной инициативой, предложив КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения масштабных военных учений в регионе. Вашингтон данное предложение проигнорировал.


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