Плененный боевик ИГ рассказал о подготовке в Сирии террористов для атак в Европе

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Плененный бойцами курдского ополчения боевик террористической группировки «Исламское государство" рассказал о расположенной в Сирии тайной ячейке джихадистов по подготовке террористов для новых атак в Европе. Об этом в воскресенье, 6 августа, пишет газета The Times.

По его словам, ячейка носит название «Бригада Аль-Кхарса». В нее предлагают вступить всем европейцам, которые присоединяются к террористам. Курс рассчитан на семь месяцев, на протяжении этого времени рекрутированных учат собирать бомбы и подвергают идеологической накачке.

«Из начавших тренировки двадцати человек до финиша доходят только пятеро. Затем они возвращаются в Европу и устраивают там теракты»,

— рассказал пленный террорист. За два года в рядах боевиков он насчитал порядка 50 приехавших из Германии, Франции, Бельгии и Великобритании, которым удалось пройти программу подготовки в лагере смертников.

Реклама

Он добавил, что ячейка продолжает свою деятельность. По его словам, именно в ней были подготовлены террористы, атаковавшие 13 ноября 2015 года Париж и 22 марта 2016 года Брюссель. Кроме того, существуют и спящие ячейки в Европе, состоящие из тех, кто сочувствует ИГ, но не может присоединиться к террористам в Сирии и Ираке.

«Они проведут новые атаки смертников в Европе, потому что по ним наносится много ударов. Также они планируют осуществить теракты в Ливане», — указал террорист.

В субботу глава МВД Франции Жерар Коломб заявил о пребывании в стране 271 человека с опытом боевых действий на стороне исламистских формирований в Сирии и Ираке. Коломб указал, что всего в Сирию и Ирак направились около 700 граждан республики. При этом он затруднился сказать, сколько джихадистов с французским паспортом погибло в боях.

21 июля The Guardian сообщила о списке Интерпола, содержащим 173 потенциальных боевика террористической группировки «Исламское государство», которые могут устроить террористические акты в Европе. Перечень потенциальных смертников был составлен американскими разведчиками благодаря данным, которые они получили из Сирии и Ирака. Далее эта информация была передана ФБР, а оттуда в Интерпол.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Коммерческий
Коммерческий, Jelgava, 85000 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Rīga, 590 EUR
Квартира
Квартира, Liepāja, 34000 EUR

reklama.vesti.lv

«Чудо с ямочками»: Игорь Николаев показал подросшую дочку Wo&Men

«Чудо с ямочками»: Игорь Николаев показал подросшую дочку

ФОТО: Латвийская певица сыграла в теннис с Дмитрием Харатьяном Showbiz

ФОТО: Латвийская певица сыграла в теннис с Дмитрием Харатьяном

Мастерски «дающий пять» кот позабавил Интернет Wo&Men

Мастерски «дающий пять» кот позабавил Интернет

Экс-возлюбленная Баскова наконец раскрыла причины их разрыва Showbiz

Экс-возлюбленная Баскова наконец раскрыла причины их разрыва

СМИ назвали претендента на место Малахова в "Пусть говорят" Showbiz

СМИ назвали претендента на место Малахова в "Пусть говорят"

Исламское государство

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Vecumnieku pag.
35 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Квартира
Квартира Jūrmala
30 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
EKSPORTA MENEDŽERI
EKSPORTA MENEDŽERI
IEPIRKUMU SPECIĀLISTU/-I
IEPIRKUMU SPECIĀLISTU/-I
BUSINESS SUPPORT SPECIALIST
BUSINESS SUPPORT SPECIALIST
BŪVKONSTRUKTORU
BŪVKONSTRUKTORU

Темы

 