The Telegraph: Лондон готов заплатить Евросоюзу 40 миллиардов за Brexit

Высокопоставленные чиновники в британском правительстве собрались заплатить Евросоюзу 40 миллиардов евро, чтобы погасить свои финансовые обязательства в связи с выходом из блока, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на газету The Telegraph. Издание опасается, что такое решение может посеять в Лондоне серьезные разногласия.

По словам источника газеты, предложенная сумма - единственный вариант, который может позволить разрешить споры с Брюсселем. «Что до переговорного процесса, то он просто не работает. Мы знаем, что их позиция - это 60 миллиардов евро, но в действительности нижней предел находится на уровне 50 миллиардов. У нас он ближе к 30, однако приемлемая сумма равна 40 миллиардам евро», - отметил он.

Разногласия в британском правительстве могут возникнуть из-за внушительных размеров суммы. Так, глава МИД Великобритании Борис Джонсон недавно заявил в парламенте, что европейским лидерам стоит умерить аппетиты, поскольку «заоблачный счет» за выход из ЕС Лондон платить не собирается.

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По данным The Telegraph,

Британия согласится на выплату означенной суммы только в том случае, если Брюссель признает так называемый «штраф за развод» частью соглашения о будущих отношениях, в частности, торговых.

Королевство впервые признало финансовые обязательство перед ЕС в связи с Brexit только в середине июля. «Великобритания имеет обязательства перед ЕС, а у ЕС имеются обязательства перед Великобританией, которые останутся после выхода Великобритании - и эту ситуацию необходимо решить», - говорилось в письменном заявлении парламента.

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Брюссель, напомним, оценивал требования о выплатах Великобритании перед выходом из ЕС в сумму от 50 до 100 млрд евро.

Референдум о выходе из ЕС прошел в Великобритании летом прошлого года. 51,9% жителей королевства выступили за выход страны из сообщества, 48,1% проголосовали против. После этого пост премьера Британии заняла Тереза Мэй. В марте 2017 года она объявила о запуске «брексита».

29 марта Евросовет получил письмо за подписью премьера Великобритании о запуске процедуры Brexit, после чего начался отсчет двухлетнего срока, по истечении которого страна должна покинуть сообщество. В июне британский министр Brexit Дэвид Дэвис и главный переговорщик ЕС Мишель Барнье начали в Брюсселе переговоры по выходу Великобритании из Евросоюза.

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