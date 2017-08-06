Мужчина с ножом попытался прорваться на Эйфелеву башню

Вооруженный ножом мужчины пытался прорваться на Эйфелеву башню, его задержали. Об этом сообщает в воскресенье, 6 августа, Franceinfo.

По информации портала, инцидент произошел поздно вечером в субботу. Мужчина попытался преодолеть один из пунктов контроля у подножия башни. Его удалось быстро нейтрализовать.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. По всей видимости, мужчина действовал в одиночку, при этом о его мотивах пока неизвестно.

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На Эйфелеву башню можно пройти до 00:00, а закрывается она в 00:45.

Из-за произошедшего посетителей попросили покинуть объект на 15 минут раньше. Сколько человек находилось на башне, не уточняется.

В марте сообщалось, что власти Парижа решили оградить Эйфелеву башню стеной из пуленепробиваемого стекла высотой 2,5 метра. Ее планируют возвести к концу 2018 года. Ориентировочная стоимость проекта — 20 миллионов евро. Стену построят на месте металлического забора, который установили к чемпионату Европы по футболу 2016 года.

В январе появилась информация, что мэрия Парижа собралась потратить 300 миллионов евро на модернизацию башни. Уточнялось, что средства пойдут на уменьшение очередей к достопримечательности и косметический ремонт объекта.