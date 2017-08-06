Американского ведущего отстранили от работы за фото гениталий

 

Фото: AP/Scanpix

Канал Fox News приостановил действие трудового соглашения с телеведущим Эриком Боллингом за его неподобающее поведение во время исполнения служебных обязанностей. Об этом в субботу сообщил телеканал.

«Эрик Боллинг временно отстранен от своих обязанностей до получения результатов ведущегося внутреннего расследования», - информировала пресс-служба Fox News.

Адвокат телеведущего Майкл Боуи категорически отверг обвинения в адрес своего клиента. «Анонимные, неподтвержденные утверждения лживы и несправедливы. Мы намерены полностью сотрудничать с расследованием, чтобы Эрик смог вернуться на работу как можно скорее», - отметил адвокат.

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Согласно сведениям Fox News, поводом для отстранения стала публикация в пятницу либерального сетевого издания The Huffington Post, согласно которой, Боллинг был уличен в том, что направлял трем своим коллегам фотографии мужских гениталий. Он ведет программу Specialists («Специалисты»), которая выходит в эфир в будние дни вечером, и субботнюю Cashin' In.

Ранее форвард Голден Стейт Дреймонд Грин выложил фотографию своего пениса в Snapchat.


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