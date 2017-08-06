Худшая в мире авиакомпания сменила название и пытается перезапуститься

Обычно худшие в мире авиакомпании отличаются прескверным обслуживанием и небезопасностью, но Baltia и вовсе за годы своей деятельности не перевезла ни одного пассажира.

Baltia Airlines была создана еще в 1989 году, но за все эти годы ей не удалось перевезти ни одного пассажира, поскольку из-за проблем с безопасностью она не получила лицензию и, соответственно, не получила ни цента прибыли. Зато долгов у нее – миллионы, пишет The Telegraph.

Но после ряда неудач компания вновь пытается встать на ноги – уже под названием USGlobal.

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Создателем Baltia является эмигрант из Латвии Игорь Дмитровский, который поначалу хотел осуществлять рейсы между Нью-Йорком и Петербургом. Затем он хотел открыть линию из Нью-Йорка в Эстонию, Белоруссию, на Украину и в Грузию. Хотя в 1991 году транспортный департамент США выдал авиакомпании лицензию на полеты в Петербург и Ригу, этому не дал осуществиться Федеральный авиадепартамент.

Лицензия не была получена, поскольку за тридцать лет Baltia не смогла ликвидировать большие риски для безопасности. На тестах она провалилась семь раз. Затем деятельность компании была переведена в Мичиган, но и это ей не помогло: в 1998 году у нее отобрали и ту лицензию, которая была.

По состоянию на 1998 год в распоряжении компании находился самолет Cathay Pacific – Boeing 747-200. В 2009-м у Pakistan International Airlines была приобретен еще один старый Boeing 747 - правда, без моторов. Спустя некоторое время он был продан на запчасти. В 2011 году фирма приобрела у Northwest Airlines самолет Boeing 747, перекрасила его и добавила свои логотипы. В прошлом году Baltia сообщила, что они отказываются от своего 37-летнего Boeing, который летал всего однажды, да и то на обслуживание. Теперь компания планирует купить новый, экономный самолет, с помощью которого она сможет пройти тесты. Представители надеются получить и лицензию.

Утверждается, что Baltia сменила руководство, поэтому теперь у нее больше шансов добиться успеха. «Наша новая авиакомпания сейчас занимается реструктуризацией, реорганизацией и финансированием», - заявил новый председатель правления USGlobal Airways Энтони Кулурис. На ее сайте значится, что она намерена стать передовой международной авиакомпанией.

Поскольку авиадепартамент так пока и не выдал ей лицензию, она не может начать продажу билетов.