Дочь Обамы устроила «адские пляски», озадачив людей

Старшая дочь экс-президента США Барака Обамы 18-летняя Малия повеселилась на музыкальном фестивале Lollapalooza в Чикаго, устроив там «адский пласки», сообщает Лайф со ссылкой на портал TMZ. Дочь Обамы Малия устроила «адские пляски», шокировавшие Сеть.

Как отмечается, Малия потеряла над собой контроль, когда на сцену вышла группа The Killers. В этот время девушка находилась за кулисами сцены вместе с друзьями. На опубликованный кадрах видно, как она валяется по полу и стучит кулаком. В результате пользователи Сети задались вопрос, находилась ли президентская дочка в адекватном состоянии.

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Стоит отметить, что Малия не раз бывала на фестивалях подобного характера. Так, в прошлом году она оторвалась под хип-хоп и станцевала друзьям тверк. Также она была застукана за курением сигареты, тогда предположили, что это марихуана.