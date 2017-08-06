Лавров встретился с Тиллерсоном и разъяснил ответные меры России против США

 

Фото: Sergei Fadeichev/TASS/Scanpix

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что он разъяснил госсекретарю США Рексу Тиллерсону ответные меры России в отношении США.

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Об этом он сказал на пресс-подходе после переговоров с главой американского Госдепартамента. Прямую трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Его интересовали, прежде всего, с этого он начал, подробности тех решений, которые были вынужденно приняты нами в ответ на принятый закон с антироссийскими санкциями в конгрессе США», — отметил министр.

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Как заверил Лавров, «мы эти разъяснения дали». По его словам, это было сделано на основе интервью президента России Владимира Путина телеканалу «Россия 1».

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«Там все подробно было сказано, объяснены причины тех решений, которые мы приняли после длительных ожиданий, что Соединенные Штаты все-таки не пойдут по пути конфронтации», — подчеркнул глава российского МИДа.

Он выразил сожаление, что «русофобская настроенность» членов конгресса США «помешала этому сбыться».

Встреча Лаврова и Тиллерсона прошла на полях мероприятий по линии АСЕАН в Маниле.

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