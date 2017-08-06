На Amazon начали продавать туалетную бумагу с твитами Трампа

Пользователи интернете обратили внимание, что на крупнейшей торговой площадке Amazon выставили на продажу рулон туалетной бумаги с записями президента США Дональда Трампа в сервисе микроблогов Twitter.

В описании товара говорится, что для печати на туалетной бумаге были отобраны 10 «самых разражающих» твитов Трампа. Эти твиты считаются «самыми подходящими для промывки сточных труб», говорится в описании.

Как следует из информации на страничке товара, он был представлен в единственном экземпляре, и сейчас его уже не купить. Появится ли он еще раз в продаже, неизвестно.

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Twitter

IMAGE: Amazon is selling toilet paper with President Trump's tweets on them. pic.twitter.com/BhKTjO36nN— The Spectator Index (@spectatorindex) 5 August 2017

Дональд Трамп - 45 президент США. За президентское кресло осенью 2016 года он боролся с демократом Хиллари Клинтон. Сейчас в США ведется расследование о вмешательстве РФ в выборы в США. На фоне расследования в конгрессе звучат призывы объявить Трампу импичмент.