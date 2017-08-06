Сообщение СМИ о подмосковной колбасе с «человечиной» вызвало скандал

Сотрудники ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи (бывший НИИ питания РАМН) не находили в колбасе ДНК человека, а результаты «исследований», появившиеся в Сети, — это не более чем фейк, сообщает Лайф со ссылкой на пресс-службе организации.

Ранее в СМИ России появилась информация о том, что «человечину» нашли сразу в двух наименованиях продукции «Мортадель» (в «Королевской» колбасе и зернистом сервелате). В результате в Сети это стало одной из самых обсуждаемых тем на сегодня. Версии были выдвинуты самые фантастические:

«от отрубленного пальца обвальщика» до целого конвейера «по переработке» гастарбайтеров.

Соответствующая информация появилась в заголовках «Известий», телеканала РЕН-ТВ, информационное агентство Regnum и других.

Однако по факту выяснилось, что

в колбасе всё-таки нашли биологические следы человека, но они могут говорить лишь о том, что кто-то трогал готовый фарш, например, голыми руками.

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«Реальному времени» удалось связаться с вице-президентом «Мортадель» Эльвирой Агурбаш. Она рассказала, кто может стоять за информационным «вбросом».

«Сотрудники института были в шоке, они даже не готовы были сразу ответить на вопрос о том, есть ли вообще такой протокол, на основании чего он проводился. По Рен-ТВ и в «Известиях» говорилось о том, что якобы были взяты образцы на нашем производстве, но к нам на производство не было никаких обращений, с целью забора проб», — рассказала Эльвира Агурбаш.

Она предположила, что эта информация появился неспроста.

«Учитывая то, что у нас 28 июля было заседание УФАС, где возбуждено дело в отношении торговой сети «Дикси»… На заседании я присутствовала лично, и юрист этой компании также заявил о том, что они делали экспертизу колбасы и якобы обнаружили там ДНК человека. Когда ему сказали, что это очень серьезное обвинение и спросили, готов ли он сейчас нести ответственность за сказанное, он прекратил это», — комментирует Эльвира Агурбаш.

В свою очередь руководитель пресс-службы «Дикси» Владимир Русанов рассказал изданию, что весной этого года Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) заказала экспертизу продукции «Мортадель» у ФГБУН «ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи». Продукция для исследований закупалась в магазинах производителя. По итогам, из 26 образцов в четырех были превышены нормы содержания ДНК человека. Об этом было упомянуто на заседании, прошедшем 28 июля, также к делу были приобщены соответствующие документы.

Добавим, что официальный представитель НИИ питания РАМН Елена Пузова

назвала подобные публикации абсолютной ложью, которые не имеют под собой фактического подтверждения.

«Сотрудники ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи (бывший НИИ питания РАМН) не находили в колбасе ДНК человека, а результаты «исследований», появившиеся в Сети, — не более чем фейк», - сказала она.

В настоящий момент к разбирательству в обстоятельствах этого дела привлечены сотрудники прокуратуры.