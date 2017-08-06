Иранский солдат расстрелял сослуживцев на военной авиабазе

Иранский солдат открыл огонь по сослуживцам на военной авиабазе в Кахризаке к югу от Тегерана. Об этом сообщает в воскресенье, 6 августа, Reuters со ссылкой на заявление армии.

Согласно ее информации, четыре человека погибли, восемь получили ранения. Отмечается, что инцидент, вероятно, произошел из-за психологических проблем военнослужащего или же «внезапного и случайного поворота оружия».

ABC News со ссылкой на агентство Mehr пишет, что погибли три человека, а 12 получили ранения. При этом стрелка ликвидировали ответным огнем. Как сообщается, одна из жертв — офицер, двое других — солдаты. Все пострадавшие были госпитализированы. Мотивы военнослужащего не сообщаются.

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Похожий инцидент произошел в июле на военной базе в городе Абъек к западу от Тегерана, отмечает ABC News. Тогда солдат открыл огонь по сослуживцам, ранив шестерых и убив троих. После этого он попытался покончить с собой, но выжил. Reuters пишет, что, по данным медиков, стрелок пережил эпизод «временного психоза».