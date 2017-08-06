Видео: Похищенную модель пытались продать на порносайте

В Милане похитили 20-летнюю британскую модель, чтобы продать ее по интернету.

Девушку, имя которой итальянская полиция не называет, усыпили и со связанными руками засунули в сумку. В так называемом «скрытом интернете» (dark web) ее планировалось продать на порносайте.

По подозрению в похищении под стражу взят живущий в Великобритании 30-летний гражданин Польши Лукаш Херба. Он был арестован в Милане перед британским консульством, куда привез девушку, сообщает полиция Италии. Почему подозреваемый доставил туда похищенную, не ясно.

Реклама

Видео

По словам полиции, в связи с похищением разыскивается еще минимум один человек.

Модель приехала в Милан 10 июля, где у нее на следующий день была назначена рабочая встреча. Когда она вошла в квартиру, где та должна была состояться, на нее напали двое мужчин, которые заперли ее в багажнике автомобиля.

Как утверждает девушка, ее отвезли в уединенный сельский дом в Альпах, где держали со связанными руками в закрытом шкафу около недели.

Подозреваемый, по словам полиции, требовал у агента за освобождение девушки и прекращение ее продажи на аукционе 300 000 евро. Предполагаемый похититель и ранее проводил несколько подобных аукционов, где продавал похищенных девушек. Жертв он называл добычей.

На сайтах, где продавали девушек, в том числе значились их описания и начальная цена.