Мужчина с ножом возле Эйфелевой башни планировал теракт

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Вооруженный ножом мужчина, которого задержали возле Эйфелевой башни, признался в ходе допроса, что хотел совершить теракт и убить военного.

Злоумышленник добавил, что поддерживал связь с членами радикальной исламистской группировки Исламское государств, передает France Presse. В связи с признанием задержанного дело передано отделу по борьбе с терроризмом парижской прокуратуры.

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Инцидент произошел минувшей ночью, когда человек с ножом пытался напасть на сотрудников охраны знаменитой достопримечательности и прорваться через пункт досмотра посетителей. Вовремя подоспевший военный патруль нейтрализовал мужчину. Позже выяснилось, что француз страдает психическим заболеванием и недавно закончил проходить курс лечения.


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