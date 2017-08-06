РФ восстановила дипломатический канал с США, который сама же закрыла из-за санкций

Глава МИД России Сергей Лавров после переговоров 6 августа с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном на форуме Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Маниле объявил, что дипломатический канал «Рябков - Шэннон» вновь возобновит работу.

Россия сама закрыла этот канал 21 июня в качестве ответа на расширение антироссийских санкций. В рамках этого канала РФ пыталась вернуть заблокированные при Бараке Обаме дачи российских дипломатов. После РФ, опять же отвечая на очередное ужесточение санкций, дала симметричный ответ, заблокировав дачу американских дипломатов в Серебярном бору и выслав более 700 сотрудников дипмиссии из страны.

Теперь Лавров после переговоров с Тиллерсоном на пресс-конференции в Маниле объявил (цитата по ТАСС): «Как вы знаете, есть механизм Рябков - Шэннон, замминистра иностранных дел (Сергей) Рябков и замгоссекретаря (Томас) Шэннон встречались уже несколько раз. Было сочтено полезным этот формат сохранить и продолжить в его рамках обсуждение всех сложных вопросов нашей двусторонней повестки дня, которых, к сожалению, пока меньше не становится».

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Рябков и Шэннон встречались 8 мая в Нью-Йорке и 17 июля в Вашингтоне в рамках дипломатического канала между Россией и США. Проведение третьего раунда двусторонних консультаций между Рябковым и Шэнноном было запланировано на 23 июня в Санкт-Петербурге, но он не состоялся из-за решения России прикрыть канал.

На первых переговорах Рябков больше всего интересовался вопросом разблокировки российских дипломатических дач в Нью-Йорке и Мэриленде - они были закрыты по указу бывшего президента США Барака Обамы в ответ на вмешательство РФ в американские выборы.

Что касается американской стороны, то во время первых раундов переговоров Шэннон поднимал вопрос «стратегической стабильности» и хотел бы, чтобы Москва и Вашингтон регулярно вели диалог на эту тему. Под «стратегической стабильностью» понимается обсуждение вопросов ограничения ядерных вооружений - этот термин появился в 1970-х, когда США и СССР достигли первых договоренностей по ядерной тематике.

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