Французы взбунтовались против жены Макрона

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Президент Франции Эмманюэль Макрон столкнулся с общественным негодованием, как только стало известно о его желании официально сделать жену Брижит первой леди. Петиция против этого решения Макрона за две недели набрала более 170 тысяч подписей, сообщает Huffington Post.

«Нет причин для того, чтобы жена главы государства получила средства из государственного бюджета», - заявили один из инициаторов кампании против финансирования супруги главы государства, лидер движения «Национальное равенство» Тьерри Пол Валетт.

По его словам, граждане Франции не должны одобрять инициативу об особом статусе для первой леди страны, поскольку в ходе президентской кампании Макрон говорил, что его жена будет выполнять общественную роль, а значит, не будет претендовать на финансирование.

Реклама
Стиль первой леди Франции на инаугурации президента

Фото: Стиль первой леди Франции на инаугурации президента0

У Брижит Макрон есть два или три помощника, два секретаря и два сотрудника службы безопасности. По мнению Валетта, этого вполне достаточно. «Не существует ни одной причины, по которой супруга главы государства могла бы получать деньги из государственных средств», - сказал он.

Текст петиции был размещен инициаторами кампании на сайте Change.org. Документ, собравший на воскресенье более 170 тысяч подписей, адресован президенту Эмманюэлю Макрону и главе правительства Эдуару Филиппу.

Ранее депутаты от партии «Неподчинившаяся Франция» в Национальном собрании безуспешно попытались провести поправку, гласившую, что супруга президента, равно как и супруги членов правительства и парламентариев, не должны получать за свой статус финансовых средств от государства.

Новый президент Франции Эммануэль Макрон

Фото: Новый президент Франции Эммануэль Макрон2


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 375000 EUR
Дом
Дом, Viesītes pag., 99900 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 26800 EUR

reklama.vesti.lv

На Нептуне зафиксировали невероятный шторм Hi-Tech

На Нептуне зафиксировали невероятный шторм

Мастерски «дающий пять» кот позабавил Интернет Wo&Men

Мастерски «дающий пять» кот позабавил Интернет

Почему вредно спать более 8 часов Hi-Tech

Почему вредно спать более 8 часов

ВИДЕО: Что осталось за кулисами фестиваля Вайкуле "Рандеву" Showbiz

ВИДЕО: Что осталось за кулисами фестиваля Вайкуле "Рандеву"

Кто круче? 46-летняя Гришаева и 49-летняя Смехова в мини Showbiz

Кто круче? 46-летняя Гришаева и 49-летняя Смехова в мини

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Ķekava
176 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
REĢISTRĀCIJAS LIETU ASISTENTU/ ...
REĢISTRĀCIJAS LIETU ASISTENTU/ ...
PĀRDOŠANAS PĀRSTĀVIS/-E
PĀRDOŠANAS PĀRSTĀVIS/-E
RAŽOŠANAS VADĪTĀJU
RAŽOŠANAS VADĪTĀJU
BŪVINŽENIERI
BŪVINŽENIERI

Темы

 