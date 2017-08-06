Французы взбунтовались против жены Макрона

Президент Франции Эмманюэль Макрон столкнулся с общественным негодованием, как только стало известно о его желании официально сделать жену Брижит первой леди. Петиция против этого решения Макрона за две недели набрала более 170 тысяч подписей, сообщает Huffington Post.

«Нет причин для того, чтобы жена главы государства получила средства из государственного бюджета», - заявили один из инициаторов кампании против финансирования супруги главы государства, лидер движения «Национальное равенство» Тьерри Пол Валетт.

По его словам, граждане Франции не должны одобрять инициативу об особом статусе для первой леди страны, поскольку в ходе президентской кампании Макрон говорил, что его жена будет выполнять общественную роль, а значит, не будет претендовать на финансирование.

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Aizvērt Стиль первой леди Франции на инаугурации президента AFP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/EPA/Reuters/Scanpix







У Брижит Макрон есть два или три помощника, два секретаря и два сотрудника службы безопасности. По мнению Валетта, этого вполне достаточно. «Не существует ни одной причины, по которой супруга главы государства могла бы получать деньги из государственных средств», - сказал он.

Текст петиции был размещен инициаторами кампании на сайте Change.org. Документ, собравший на воскресенье более 170 тысяч подписей, адресован президенту Эмманюэлю Макрону и главе правительства Эдуару Филиппу.

Ранее депутаты от партии «Неподчинившаяся Франция» в Национальном собрании безуспешно попытались провести поправку, гласившую, что супруга президента, равно как и супруги членов правительства и парламентариев, не должны получать за свой статус финансовых средств от государства.