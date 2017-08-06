Секретная служба США переехала из башни Трампа в уличный трейлер

Дональд Трамп
 

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Scanpix

Секретная служба США переехала из Трамп-тауэр в Нью-Йорке в уличный трейлер из-за спора с Trump Organization за аренду. Об этом сообщает «Би-би-си».

Федеральное агентство, которое защищает президентов США, арендовало офисные помещения в небоскребе с 2015 года, но в Trump Organization заявили, что агентство должно подыскать другое место.

По словам пресс-секретаря Trump Organization Аманды Миллер, после долгих размышлений было принято совместное решение о том, что Секретной службе будет более выгодно арендовать другое помещение.

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Пресс-секретарь Секретной службы Кэтрин Милхоан сообщила, что поиск подходящего места для размещения продолжается.

Президент США Дональд Трамп не посещал небоскреб с момента его инаугурации, но его сыновья часто работают там.

Аналитики по безопасности считают, что переезд Секретной службы в уличный трейлер может затруднить радиопередачи между агентами и семьей президента внутри здания.

Ранее сообщалось, что Секретная служба США присмотрит за Трампом с помощью дрона.


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