Бюджету ЕС из-за Brexit ежегодно будет недоставать 10-12 миллиардов евро

Гюнтер Эттингер
 

Гюнтер Эттингер. Фото: REUTERS/Scanpix

После выхода Великобритании из Евросоюза бюджет ЕС будет ежегодно недосчитываться 10-12 миллиардов евро, заявил еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер. По его словам, в подобных условиях блоку придется принимать более жесткие меры экономии.

«В долгосрочной перспективе из-за Brexit в бюджете ЕС будет недоставать от десяти до 12 миллиардов евро в год. Я исхожу из того, что эти недостающие миллиарды будут компенсироваться экономией и более высокими взносами стран-членов», - цитирует Эттингера РИА «Новости».

Напомним, накануне газета The Telegraph узнала о готовности британского правительства заплатить Евросоюзу 40 миллиардов евро, чтобы погасить свои финансовые обязательства в связи с выходом из ЕС.

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«Мы знаем, что их позиция - это 60 миллиардов евро, но в действительности нижней предел находится на уровне 50 миллиардов. У нас он ближе к 30, однако приемлемая сумма равна 40 миллиардам евро», - отмечал источник газеты, близкий к властям Королевства.

При этом журналисты предположили, что столь внушительные размеры суммы компенсации могут привести к разногласиям в британском правительстве. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон недавно заявил в парламенте, что европейским лидерам стоит умерить аппетиты, поскольку «заоблачный счет» за выход из ЕС Лондон платить не собирается.

Газета подчеркивала, что, вероятно, Британия согласится на выплату означенной суммы только в том случае, если Брюссель признает так называемый «штраф за развод» частью соглашения о будущих отношениях, в частности, торговых.

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